شكرا لبحثكم عن خبر تدشين العمل بمشروع شلالات وهضبة العقبة بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد الأستاذ صلاح العاقل وكيل محافظ عدن ومعه الاستاذ عبدالناصر عماد القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا والمهندس وليد الصراري مدير عام الاشغال العامة والطرق عدن اعمال مشروع شلالات وهضبة العقبة بالمعلا . المشروع الذي يأتي ضمن جهود السلطة المحلية في العاصمة عدن ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة في إقامة المشاريع لإعمار المدينة واستعاده وجهها الحضاري وإبراز طابعها الجمالي. واستمع الزائرون الي شرح مفصل عن طبيعة العمل ومدة الانجاز .

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