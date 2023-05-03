النائب العام يكلف قاض رفيع في مكتبه بالتحقيق في قضية الشيخ "عبدالله الباني"

أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف رئيس المكتب الفني بمكتبه بالتحقيق في قضية مقتل الشيخ عبدالله الباني في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وبحسب وزير الأوقاف السابق القاضي أحمد عطية، فقد "صدر قرار النائب العام بتكليف القاضي عزام ابراهيم احمد عبدالغني رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، بتولي التحقيق في قضية المغدور به الشهيد عبدالله الباني وله كامل الصلاحيات وفقاً للقانون".



وقال عطية في منشور على صفحته بالفيسبوك، "كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس (رشاد العليمي)، وللأخ النائب العام المشهودة له بالكفاءة والنزاهة.. ونتمنى سرعة البت في الإجراءات لتحقيق العدالة".



وقتل مدير مكتب الصحة في بيحان الشيخ الباني بنيران مجموعة من عناصر ما يسمى "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك عقب انتهائه من إلقاء خطبة عيد الفطر قبل أسبوعين.



وأكدت مصادر مقربة من أسرة الباني لـ"يمن شباب نت"، أنه تم تسليم ستة متهمين إلى إدارة البحث الجنائي بشبوة من أصل ثمانية كانت قد أعلنت شرطة المحافظة ضبطهم فيما لا يزال بقية المتهمين فارين من العدالة وعددهم يقارب 15عنصرا وفق محاضر لجنة التحقيق المشكلة في القضية.



وكانت قبائل بيحان قد نصبت مخيم اعتصام لمطالبة السلطات المحلية بشبوة، بسرعة ضبط جميع الجناة وتقديمهم إلى العدالة. كما طالبت النائب العام بالإشراف على إجراءات التحقيق ومحاكمة المتورطين في الجريمة.



وأمس الثلاثاء التقى محافظ شبوة عوض ابن الوزير وفدا قبليا من مديرية بيحان وذلك لاطلاعهم على مجريات التحقيقات في القضية وهو اللقاء الأول منذ وقوع الجريمة قبل أكثر من أسبوعين.





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