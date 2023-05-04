شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام الشيخ عثمان يتفقد مستوى إنجاز مشروع رصف شارع الهاشمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد الدكتور وسام معاوية سعيد مدير عام مديرية الشيخ عثمان على مشروع رصف شارع الهاشمي المؤدي للشارع العام، وخلال نزوله لموقع العمل أطلع على مستوى إنجاز عملية الرصف حيث بلغت نسبة الإنجاز ٣٠٪؜ من عملية رصف الشارع، كما قام بتوجيه المهندس المشرف على التدقيق في العمل والإشراف بشكل مباشر على عملية الرصف.

وشدد خلال الزيارة التفقدية على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل لإنجاز عملية الرصف في الشارع خلال الفترة الزمنية المحددة ، وكذا وجه المقاول المنفذ على إزالة مخلفات الرصف بشكل يومي حتى لا تكون عائق لسكان الحي كون الشارع يعتبر احد الشوارع الحيوية الهامة.

هذا وقد نال المشروع استحسان ورضى سكان الحي لما سيعود لهم بالنفع خلال المرحلة القادمة.

رافقه في الزيارة المهندس حافظ إبراهيم ، مدير مكتب الاشغال العامة بالمديرية .