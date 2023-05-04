شكرا لبحثكم عن خبر مدير مكتب التربية والتعليم بعدن .. حريصين على معالجة الاخطاء في حوار تنفيذ مهمات اختبارات الثانوية العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم

كشفت د. نوال جواد، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، عن كثير من تفاصيل العمل المناط الذي تتبناه منظومة اللجان ذات العلاقة بتنفيذ مهمات ، الاعداد للاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 0 2023 م.

وقالت " جواد" .. نتبنى افكار جديدة ، عطفا على قراءة ذات صلة ، بالمحطات السابقة وما مرت به في ممرات الاتعامل مع التفاضصيل والحيثيات ذات الصلة ـ بكل ما رفع في القتارير من اللجان المختصة ، والتي وضعت في مساحة حوار شاملة ، لمنظومة العمل في المكتب وإدارات المديريات ، لوضع كل ما هو ممكن ، لتجنب الوقع في الاخطاء.

وقالت : المخوضوع اليوم يدخل منعطف الجدية ، من خلال غرفة عمليات ، حملناها مهام التنفيذ للخطوات الموضوعة ، في نطاق تنسيق يمر عبر وزاةر التربية والتعليم ، والسلطة المحلية التي يمثلها وزير الدولة " المحافظ" احمد حامد لملس ، لنحقق ما نصبو إليه ، وفقا لرغبة خاصة ، نتبناها لنذهب بالجميع ليكون عنصر فعال ، يجيد تنفيذ ما عليه ، على خارطة العطاء التعليمي والتربوي.

واردفت : اليوم نحتاج الى كل اطياف المجتمع ، في الاشرة وفي الحارة وفي الجهات ذات الصلة ، المهمة هي مهمة الجميع ، فهنا تبنى الاوطان ونصنع الاجيال ، لهذا لدينا امنيات ، بدور مختلف تساهم فيه وسائل الإعلام ، بايصال الرسالة الأخلاقية التي تذهب إلى الكل ، ليفهم الدور المناط والمهم في التوقيت هذا على وجه التحديد.

واختتمت : رمنا بكل ما نملك ، على واقع العمل المضني ، الذي تم من خلاله ، الارتباط بكل الأطراف ، حتى نحقق ما نصبو إليه ، من خلال قدرات وثبات وتعاطي جاد ، ونسأل الله التوفيق لنا في مهماتنا ، ولطلابنا التوفيق والنجاح.