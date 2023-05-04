شكرا لبحثكم عن خبر أبناء الضالع يصلون أبين لزيارة اللواء فيصل رجب - صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل مساء اليوم الأربعاء إلى محافظة أبين وفد أبناء محافظة الضالع، برئاسة العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس العمليات المشتركة لمحور الضالع القتالي، لزيارة الأسير الجنوبي المحرر اللواء فيصل رجب، وتقديم التهنئة له بمناسبة تحرره من الأسر وعودته إلى أرض الوطن بعد أن ظل في سجون المليشيات الحوثية الإرهابية لمدى ثمانيه أعوام من الأسر والتعذيب.

وكان في استقبال الوفد في مجمع دوفس على مدخل محافظة أبين رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين الاستاذ محمد الشقي، وقائد اللواء الثالث دعم وإسناد العميد علي ناصر المعكر، وعدد كبير من قيادة المجلس الانتقالي والسلطة المحلية وشرائح المجتمع المدني بمحافظة أبين، حيث ألقى رئيس انتقالي أبين الشقي كلمةً ترحيبية رحب في مستهلها بالوفد الزائر، مشيداً لمثل مواقف وطنية كهذه التي تعزز اللحمة الوطنية.. وقال : نؤكد لكم بأننا صفا واحدا وسنمضي معا حتى تتحقق كافة تطلعات شعب الجنوب واستعادة الدولة.

وتحرك الموكب بعد ذلك صوب مسقط رأس الأسير المحرر اللواء فيصل رجب في مديرية خفنر، وكان في استقبالهم هناك اللواء فيصل رجب وأسرته وجمع غفير من أبناء المنطقة.

وأشاد رئيس انتقالي الضالع رئيس العمليات المشتركة لمحور الضالع القتالي العميد عبدالله مهدي سعيد، بالمواقف الوطنية للأسير المحرر اللواء فيصل رجب ورفاقه المحررين وصمودهم في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية ومجابهتهم للظلم والتعذيب والممارسات العنصرية المقيتة على مدار ثمانيه أعوام قضوها في تلك الدهاليز المظلمة دفاعا عن الوطن والمشروع الوطني الجنوبي، مثمناً أمجاد وبطولات محافظة أبين التي سطرته عبر مراحل النضال الوطني الجنوبي

وأكد العميد مهدي على ضرورة وحدة الصف الوطني من أجل تجاوز التحديات التي تقف أمام طريق مشروع استعادة الدولة وإفشال المؤامرات والدسائس التي تحاك على شعب الجنوب وقضيته، مبيناً بأن الجنوب يقف على قلب رجل واحد من المهره شرقاً حتى باب المندب غربا.

بدوره رحب الأسير المحرر اللواء فيصل رجب بوفد أبناء محافظة الضالع، معرباً عن سعادته البالغة بهذه الزيارة الأخوية التي تعتبر تجسيداً للروح الوطنية وتأكيداً على وحدة وقوة شعب الجنوب

ضمّ وفد الضالع، نائب رئيس انتقالي الضالع الاستاذ قاسم صالح ناجي، ووكيل أول محافظة الضالع الاستاذ نبيل العفيف، ونائب رئيس العمليات المشتركة لمحور الضالع القتالي العميد حسن لعرج، ورئيس اللجان المجتمعية بالمحافظة القاضي عبدالله علي الجبري، وقائد اللواء الخامس مقاومة القائد باسل سكره، وعدد من أعضاء المجلس الانتقالي والسلطة المحلية ومدراء عموم وشخصيات سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

من مهيب الجحافي