صنعاء.. قيادي حوثي يهدّد صحفي باستهداف منزله وأسرته

المنامة - ياسر ابراهيم - هدد قيادي حوثي في العاصمة صنعاء، الأربعاء، صحفي، باستهداف منزله وأسرته؛ على خلفية نشاطه في كشف فساد الحوثيين وانتهاكاتهم بحق المواطنين.

وقال الصحفي "خالد دلاق"، إن القيادي الحوثي "حسين عبدالله"، هدد بقصف منزله بصاروخ، إذا استمر في الكشف عن الفساد والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

ومؤخراً كثف دلاق، من نشاطه الصحفي في كشف فساد وانتهاكات مليشيا الحوثي، والدفاع عن المواطنين الأبرياء الذين يتعرضون للظلم والجور الحوثي.

وجاء تهديد الصحفي "دلاق" بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام.

ويواجه الصحفيون وناشطو حقوق الإنسان مخاطر وتهديدات تقف وراءها مليشيا الحوثي الإرهابية، في محاولة منها لإسكات الأصوات التي تكشف فسادها وجرائمها.