شكرا لبحثكم عن خبر السقاف يستقبل وفد محافظة المهره المشارك في اللقاء التشاوري الجنوبي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - أنباء عدن :

استقبل رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري، عبدالرؤوف حسن زين السقاف، اليوم في العاصمة عدن، وفد محافظة المهره المشارك في اللقاء التشاوري الجنوبي الجنوبي برئاسة الشيخ راجح باكريت والاعضاء المرافقين له، وكذا قيادة واعضاء المجلس الاعلى للحراك الثوري.

وقال السقاف : تباذلنا الحديث حول مستقبل القضية الجنوبية واهمية عقد اللقاء التشاوري الذي ياتي برعاية من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي .

واضاف : هذا اللقاء سيمثل منعطف مهم في هذه المرحلة المفصلية من النضال الجنوبي و لابد من هذا العهد الذي تتعاهد عليه مكونات التيار الوطني الجنوبي وتلتزم من خلاله بالعمل جنباً إلى جنب وبدأ مرحلة جديدة من الشراكة والتقارب لتحقيق تطلعات شعبنا الجنوبي الشرعيه.