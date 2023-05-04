إب.. وفاة وإصابة تسعة أشخاص في حادثتي سير بنقيل "سُمارة"

المنامة - ياسر ابراهيم - تُوفي وأصيب تسعة أشخاص في حادثتي سير منفصلتين بنقيل "سُمارة" شمال مدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن سيارتين تقل مسافرين من عائلتين، انزلقتا في إحدى منعطفات الخط العام في منطقة "سمارة"، وسقطتا إلى الشعاب بأسفل الطريق ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص، وأصيب خمسة آخرون.



وحسب المصادر فإن السيارة الأولى كانت تقل أسرة مكونة من أربعة أشخاص من أسرة "أديب فضل عطاء"، وأدى حادثة انزلاقها إلى إصابة رب الأسرة ووفاة "زوجته وابنه"، فضلاً عن إصابة ابن عمه "فواز عطاء" بجروح مختلفة.



وفي حادثة أخرى مماثلة، توفي "أمين محمد قائد الوائلي" وزوجة أخيه "مهند"، وأصيب ثلاثة آخرون من ذات الأسرة بجروح مختلفة.



وتسكن الأسرة الأولى مدينة إب، فيما تنحدر الأسرة الثانية من مديرية حزم العدين، وفق المصادر.



وتشهد منطقة "سمارة" حوادث متكررة جراء المنعطفات وتآكل المادة الاسفلتية وضيق الطريق، وزادت خلال الأيام الأخيرة جراء الضباب والأمطار الغزيرة التي تحجب الرؤية وخاصة في أوقات المساء.

