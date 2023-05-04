شكرا لبحثكم عن خبر صور عاجلة من داخل قاعة مؤتمر الحوار الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب عبدالوهاب طواف السياسي المعروف منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن كيفية وقوع اللواء فيصل رجب في الأسر الحوثي قائلاً: القائد العظيم

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