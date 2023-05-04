"الحرب لم تنته بعد".. الرئاسي اليمني: مسودة خريطة السلام المطروحة لم تصل إلى موقف متقدم

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مجلس القيادة الرئاسي، أن مسودة خريطة السلام المطروحة لم تصل إلى موقف متقدم حتى الآن، مشيراً إلى جاهزية الجيش اليمني لأسوأ الاحتمالات في حال أصر الحوثيين على جولة جديدة من الحرب.



جاء ذلك في حوار لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، مع صحيفة "الشرق الأوسط" تطرق فيها للجهود الدولية والإقليمية للدفع بعملية السلام في اليمن، والتحديات التي تواجهها.



وأوضح البحسني، أن مسودة خريطة السلام المطروحة لم تصل إلى موقف متقدم حتى الآن، مبيناً أن أي «أي جهود أو مباحثات تصطدم في البداية بتعنت ميليشيات الحوثي، التي تمارس الطريقة الإيرانية في الحوار عن طريق المماطلة ومن ثم إفشالها».



وأشار إلى أنه «لا يهم تلك الميليشيات مسألة إنهاء الحرب أو معاناة الشعب من خلال الفرص الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وكل ما يهمها من الحرب والانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها هو الاستحواذ على السلطة».



وبيّن أن أهم محاور مسودة خريطة السلام المطروحة «مرحلة أولى مدتها ستة أشهر يتم فيها تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات أخرى دون تدخل الميليشيات، تخص الرحلات الجوية والموانئ والمنافذ لتسهيل الحركة التجارية وعملية تنقّل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية بقوّة السلاح».



وتابع «أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاثة أشهر يتم خلالها التهيئة لخطط وبرامج المرحلة الانتقالية أي المرحلة التي تليها، وهي المرحلة الثالثة ومدتها عامان يتم فيها بحث شكل الدولة والحكومة وهي مرحلة انتقالية بصورة أساسية تتم تحت إشراف المجتمع الدولي».



وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الحرب لم تنته بعد، وأن الجيش اليمني جاهز لأسوأ الاحتمالات في حال أصر الحوثيين على جولة جديدة من الحرب.



وقال «في كل الأحوال لم تنته الحرب بعد؛ ولذلك مسألة تحضير الحوثي لجولة تصعيد جديدة وارد، لكننا بالمرصاد، ومستعدون لأسوء الاحتمالات، فنحن جئنا من الميدان وسنظل جنوداً لهذا الوطن وسنظل مخلصين مدافعين عنه، وقواتنا المسلحة على أهبّة الاستعداد والجاهزية في حين تحضّر الميليشيات لأي جولة جديدة للحرب».



وأشار البحسني إلى تنصل مليشيا الحوثي عن كل الاتفاقات والتفاهمات، موضحا في هذا السياق أن الشرعية تطالب بضمانات لتنفيذ أي اتفاقات قادمة.



وأضاف «جرت خلال السنوات الماضية اتفاقيات عدة، منها اتفاق الكويت الذي تنصلت منه ميليشيات الحوثي في آخر لحظة، واتفاق استوكهولم، واتفاقات أخرى لوقف إطلاق النار، ميليشيات الحوثي تتنصل باستمرار عن أي اتفاقات وأدركنا أن لا عهد لها؛ ولذلك ومن خلال تجاربنا السابقة مع تلك الميليشيات الهمجية حرصنا على ضرورة وضع شرط لوجود ضمانات أي كان شكلها، ولكن مضمونها إلزام تلك الميليشيات بتنفيذ أي اتفاق سوى ضمانات دولية أو أممية أو عربية».



وشكك اللواء فرج البحسني في التزام جماعة الحوثي وتنفيذها لخريطة السلام وصولاً إلى تسليم سلاحها، واستطرد بقوله «أشك كثيراً في قدرة ميليشيات الحوثي مجاراة خريطة السلام وتنفيذ بنودها وصولاً إلى تسليم السلاح.



وتتظافر جهود دولية وإقليمية للدفع بعملية سلام شاملة في اليمن وإنهاء الصراع الذي دخل عامه التاسع، زادت وتيرتها بعد الاتفاق السعودي والإيراني الأخير.



المصدر: الشرق الأوسط