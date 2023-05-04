ماذا قال اللواء فيصل رجب حول اللقاء التشاوري الجنوبي ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، عن رد اللواء فيصل رجب، على دعوته للحضور إلى اللقاء الذي دعا إليه المجلس في مدينة عدن. وقال صالح الحاج، رئيس فريق الحوار التابع للانتقالي: "اتصلت باللواء فيصل رجب ودعوته لتشريفنا الحوار الجنوبي، فقال لي أنا معكم يا صالح وحدوا الصف الجنوبي". وشارك في اللقاء التشاوري، اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع الأسبق. وقبل أيام أطلقت المليشيات الحوثية، اللواء فيصل رجب، بطريقة قبلية، قبيل صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية، بعد أيام من إطلاق سراح اللواء الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي في صفقة برعاية أممية.

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