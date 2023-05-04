شكرا لبحثكم عن خبر الشعلة تحرق المنصورة والجزيرة يضرب الحسيني في بطولة كرة اليد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / علاء عياش:

تصوير/ اكرم عبدالله

خرج فريق الشعلة بفوز جديد من أمام منافسه فريق المنصورة ( 24/9), في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الخميس لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة كرة اليد للأندية، والتي ينظمها اتحاد الفرع برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ووزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة عدن .

وحقق لاعبو الشعلة فوز ثاني في المباراة التي أقيمت على صالة الشهيد علي اسعد مثنى الرياضية المغلقة بعدن، وذلك من خلال الانتصار الكبير الذي حققه الفريق أمام المنصورة ( 24/9), في مباراة لم يجد فيها نجوم الشعلة في تجاوز منافسيهم في المباراة التي شهدت أفضلية واضحة من الفريق الأصفر الذي استطاع بالفوز رفع رصيده إلى 6 نقاط.

أدار اللقاء حكام ساحة علي بن علي وسعيد احمد، وايهاب حيدرة (مسجلاً) ومعاذ سلام ( ميقاتي) وراقبها الكابتن سامي عمر .

* وفي المباراة الثانية داوى فريق الجزيرة جراح خسارته في المباراة الماضية أمام الشعلة، بفوز مستحق وثمين من أمام فريق الحسيني لحج ( 19/13)، في لقاء قدم الفريقان في دقائقها مباراة جيدة اتسمت بالحماس والندية مع أفضلية شبه نسبية لفريق الجزيرة الذي استطاع في نهاية المباراة تحقيق انتصار مهم .

أدار اللقاء حكام الساحة صالح سالم وعلي بن علي وايهاب حيدرة (مسجلاً) وسعيد احمد ( ميقاتي) وراقبها الكابتن سامي عمر .

الجمعة والسبت راحة لجميع الفرق، بينما تقام صباح الأحد مباراتان، يلتقي في الأولى فريقا الجزيرة والمنصورة، وفي المباراة الثانية يلتقي الحسيني لحج والشعلة.