مليشيا الحوثي تستهدف بطائرات مُسيّرة معدات شق وزفلتة طريق "الكدحة" غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، معدات شق وزفلتة طريق "الكدحة" الذي يربط مدينة تعز، بمدينة المخا الساحلية (غربي المحافظة).



وقال عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد صادق دويد، في تغريدة على تويتر، إن مليشيا الحوثي استهدفت صباح اليوم "معدات شق وزفلتة طريق الكدحة/ تعز، بطائرات مسيرة".



واعتبر "دويد" عملية الاستهداف الحوثية بأنها "جريمة حرب جديدة ضد أهداف تتعلق بالحياة اليومية لملايين المدنيين".



وأوضح أن "الكهنوت الإيراني يصر على قطع كل أسباب الحياة عن اليمنيين وفي المقدمة المحافظة الأكبر كثافة سكانية في اليمن".



ومنذ أشهر تجري عملية شق وزفلتة طريق الكدحة ـ تعز بهدف ربطها بمدينة المخا الساحلية لتسهيل حركة المواطنين، وكسر جزء من الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على المدينة منذ ثماني سنوات.

