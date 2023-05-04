شكرا لبحثكم عن خبر الوزير السقطري يبارك انعقاد اللقاء التشاوري في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

باسمي واسم أبناء محافظة أرخبيل سقطرى نبارك انعقاد اللقاء التشاوري الجنوبي نحو استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة دولة يسودها الوئام والعدالة.

إن الحوار والتشاور أساس العمل الوطني الديمقراطي في أي دولة وهو ما جسده أبناء شعبنا اليوم في لقائهم المبارك بالعاصمة عدن والذي يعد انطلاقة جديدة في مشوار نضالات شعبنا التواق لاستعادة الدولة التي تأسس قيم العدالة والحكم الرشيد وبناء الأوطان، والكل شريك فيها بالحقوق والحريات من سقطرى إلى المهرة شرقا، وإلى باب المندب غربا.

إن اللقاء التاريخي الذي احتضنته العاصمة عدن اليوم بالتزامن مع الذكرى السادسة لإعلان عدن التاريخي، وتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي يبرز إصرار شعبنا الجنوبي وإرادته الصلبة في استعادة دولته ومدى التلاحم والاصطفاف وصل إليه شعبنا خلف قيادته تجسيداً لنضالات وتضحيات الشهداء.

اللواء سالم عبدالله السقطري

وزير الزراعة والري والثروة السمكية.