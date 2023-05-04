شكرا لبحثكم عن خبر ماذا قال الميسري للواء فيصل رجب عقب خروجه من الأسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى المهندس / أحمد بن أحمد الميسري اتصالاً هاتفياً باللواء الركن فيصل رجب ، هنأه فيه بإطلاق سراحه من سجون ميليشيا الحوثي الارهابية السلالية بعد غياب ثمان سنوات من الاعتقال إلى جانب المئات من الأبطال والاحرار الذين تصدوا للمشروع الفارسي في جميع بقاع الأراضي اليمنية .

وعبر الميسري في اتصاله عن سعادته البالغة بمناسبة الإفراج عن القائد البطل اللواء فيصل رجب من الأسر ونيله الحرية وعودته سالماً معافى الى أهله وكل محبيه ، مثمناً بدوره النضالي والوطني الذي قدمه خلال مشواره العسكري الحافل بالعطاء والتضحية في الدفاع عن الوطن في جبهات العزة والنصر .

كما طالب الميسري في اتصاله من اللواء رجب بعودته لمهامه الوطنية الى جانب كل رفاقه الأبطال والشرفاء ، متمنياً له الصحة والعافية والتوفيق .

من جانبه شكر اللواء فيصل رجب ، المهندس أحمد الميسري على اتصاله وجل اهتمامه ، داعياً الله أن يحفظه وأن لا يريه مكروه وأن يكون في أحسن حال .