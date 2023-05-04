شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وزير العدل المغربي وعميد المعهد القضائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرباط - خاص

التقى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في مقر إقامته بمدينة طنجة، بمعالي وزير العدل بالمملكة المغربية الشقيقة، السيد عبداللطيف وهبي، وبسعادة عميد المعهد القضائي بالمملكة المغربية، د. عبد الحنين التوزاني، وذلك كل على حده.

وخلال اللقاءين الذي حضرهما أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي د. علي عطبوش عوض، تم استعراض جوانب العلاقة بين البلدين في مجال القضاء، وسبل تعزيزها.

وأكد رئيس المجلس على أهمية توثيق عرى التعاون وتوسيع قنواتها لتشمل جوانب جديدة في إطار مذكرة التعاون التي وقعت بين مجلسي القضاء في البلدين.

كما ثمن استعداد الجانب المغربي لتمتين تلك العلاقة وما قدموه من تسهيلات ويولوه من اهتمام بطلابنا الدارسين في معهد القضاء المغربي.

ومن جانبهما، أشاد كل من وزير العدل وعميد المعهد، بمستوى انضباط الطلاب اليمنيين وحرصهم على التحصيل العلمي، مبديين استعدادهما للمزيد من التعاون وزيادة عدد المقاعد الدراسية المخصصة لبلادنا في معهد القضاء.

وفي ختام اللقاءات، قدم فضيلة رئيس المجلس، درع المجلس لكل من معالي الوزير والدكتور عميد المعهد.. كما تسلم درعاً تذكارياً من معالي وزير العدل المغربي.