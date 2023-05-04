وزير الصحة يتفقد سير الخدمات الطبية في مستشفى عدن ومركز القلب

المنامة - ياسر ابراهيم - تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى عدن العام ومركز القلب وغرفة العمليات والعناية المركزة.

ونوه الوزير بمستوى الخدمات لتي يقدمها المستشفى والتي تشكل إضافة طيبة في للقطاع الصحي الذي يسير نحو التعافي، وفقا لوكالة سبأ.

وشدد علي ضرورة الحفاظ على مستوى جودة المستشفى ليتمكن من أداء خدماته لأبناء الوطن عامة وعدن خاصة بعد إعادة افتتاحة بدعم كامل من المملكة العربية السعودية .

كما أشاد يدور إدارة المستشفى في تقديم الخدمات الاكاديمية بالشراكة مع المجلس اليمني للتخصصات الصحية بجوار الخدمات الطبية المستمرة المقدمة منها.

وأشار الى التركيز على مبداء الجودة والقيمة في الخدمات الطبية المقدمة باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الصحي الحديث.

ومنتصف أغسطس الماضي، وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مقره بالعاصمة السعودية الرياض، على عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام.



وبلغت تكلفة المشروع 330.537.081 ريال سعودي تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438.000 مستفيد سنوياً، ويهدف الى تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها.



ويضم المستشفى 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وتبلغ مساحته 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 من جهاز ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سعة سرير.