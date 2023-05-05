شكرا لبحثكم عن خبر عزل رئيس حلف قبائل شبوة عقب تأييده للحوار الوطني الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - أنباء عدن : أعلنت هيئة حلف أبناء قبائل شبوة، عزل رئيسها عقب إعلانه تأييد اللقاء التشاوري الذي دعا له المجلس الإنتقالي الجنوبي. وأكدت الهيئة في بيان، عزل الشيخ فارس الخبيلي من رئاسة الحلف نظراً لتجاوزه لميثاق الشرف واللائحة التنظيمية والثقة التي منحت له من مشائخ شبوة بقرارات فردية تخرج الحلف من طبيعته كمكون اجتماعي جامع لأبناء شبوة. كما أكدت تكليف الشيخ حاتم محسن فريد العولقي نائب رئيس الحلف برئاسة الحلف. وكان المجلس الإنتقالي قد دعا الشخصيات والمكونات السياسية الجنوبية لحضور اللقاء التشاوري الذي انطلق أمس الخميس في عدن، بهدف الخروج برؤية موحدة بشأن المشاركة بفريق واحد في مفاوضات الحل الشامل في البلاد.

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