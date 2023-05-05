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اليمن.. وفاة ثلاثة فتيات غرقا في سد مائي بالبيضاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت ثلاث فتيات غرقا في سد مائي بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن ثلاث فتيات توفين غرقا في سد مائي بعزلة فاقع بمديرية ردمان في محافظة البيضاء، الخميس، وجرى انتشال جثمانهن من قبل الأهالي.
 
وأوضحت المصادر أن الفتيات كانت تقوم بغسل الأغنام في السد، قبل أن يغرقن.
 
وتأتي هذه الحادثة امتداداً لحوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من محافظات الجمهورية، والتي تسببت بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع موسم الأمطار وامتلاء السدود والحواجز المائية.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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