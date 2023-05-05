شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي أعضاء مجلس القضاء الليبي المشاركين بملتقى طنجة في المغرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرباط - خاص

التقى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، برئيس الوفد الليبي المشارك بالملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الحقوق والشرطة في الدول العربية، سعادة المستشار/ سعد المصراطي، عضو مجلس القضاء الليبي، ومعه عضوي المجلس، المستشار/ حسين محمد صالح والمستشار/ حسن علي بشابش، على هامش مشاركة وفد بلادنا في الملتقى، الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة في مدينة طنجة بالمملكة المغربية الشقيقة.

وخلال اللقاء الذي تم صباح اليوم، وحضره كل من القاضي/ غالب بن غالب فريد، مدير مكتب رئيس المجلس، والدكتور/ نضال شيخ عبيد، عميد المعهد العالي للقضاء، جرى استعراض أوضاع القضاء في البلدين وسبل الارتقاء بها، إضافة لتدارس إمكانية تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال القضاء.

وعلى نفس الصعيد، التقى القاضي/ غالب فريد، بكل من سعادة المستشار/ أحمد اليحياوي، المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء في تونس، وسعادة الدكتور/ صالح علي الفضالة، رئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر الشقيقة ومساعدته سعادة الدكتورة/ ندى العبدالجبار،

وسعادة الأستاذ الدكتور/ محمد القاسمي، عميد كلية القانون بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الجمعية العمومية لكليات الحقوق والقانون بالوطن العربي، وسعادة الدكتور/ السيد شرقاوي، عميد كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية.

وخلال تلك اللقاءات التي حضر جانبا منها كل من الدكتور نضال شيخ، عميد المعهد، والأخ حسين البيحاني، منسق العلاقات الخارجية بمجلس القضاء، جرى تدارس سبل تعزيز اوجه التعاون في المجالات ذات الصلة.