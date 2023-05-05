الحكومة تضع اليمنية في موقف محرج

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يزيد بن سلمان - شبوة - *رئاسة الوزراء ترفض اعذار رئيس طيران "اليمنية" بشأن اجلاء العالقين من السودان* عدن / خاص: رفض مكتب رئيس الوزراء اعذار شركة الخطوط الجوية "اليمنية" وحججها بشأن اجلاء العالقين في السودان والتي حددها رئيس الشركة باغلاق المجال الجوي السوداني ورفض تغطية شركات التأمين للرحلات. وقال مكتب رئيس الوزراء في مذكرة رسمية الى رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية بأن الظروف ملائمة ولا يوجد مانع حقيقي لتسيير رحلات اجلاء من بورتسودان ، خاصة ان عدة دول منها المغرب وسوريا وشركات مثل بدر وتاركو السودانية نفذت عمليات اجلاء في ظروف مشابهة. واكدت المذكرة على توجيهات رئيس الوزراء بشأن سرعة الرفع بعرض السعر وجدول افتراضي لخمس رحلات اجلاء بشكل عاجل ، ليتم متابعة الجانب السوداني بشأن التصاريح.

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