شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مصدر عسكري يكشف أسباب التوتر العسكري في محور أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر عسكري باللواء الثالث حماية صحة الاخبار التى تداولها ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود توتر بين قوات محور ابين

وكانت منشورات تداولها ناشطون على منصات التواصل افادت أن هناك خلاف بين العميد لؤي الزامكي والعميد سند الرهوة وأن هناك تهديدات وحشد عسكري وأحداث أخرى

واكد المصدر ان جميعها اشاعات كاذبة مدعومة من اطراف لا تريد الاستقرار الأمني والجاهزية العسكرية أن تستمر في محور أبين.

واشار المصدر ان العميد لؤي الزامكي قائد محور أبين بتكليف رسمي قبل ٣ أشهر من هذا العام، كونه كان رئيس أركان المحور والقائم بأعمال قيادة المحور خلفاً للفقيد اللواء عبدالله الصبيحي. وصدر تكليف بالامس للعميد سند الرهوة قائداً لمحور أبين العملياتي والتكليف من وزير الدفاع محسن الداعري وبهذا امتثل العميد لؤي الزامكي لهذا القرار ولم يباشر عمله في قيادة المحور تسليما للقرار والتزاماً عسكرياً وفي يومنا هذا باشر عمله من مقر قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية في معسكر عكد كونه قائد اللواء وتفقد وحدات ودوائر اللواء .