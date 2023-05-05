شكرا لبحثكم عن خبر صدق او لاتصدق .. الأسعار الجديدة للوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت شركة النفط في صنعاء خفضا لاسعار الوقود. وجاء الخفض عقب شهر من اعلان خفض مماثل للاسعار. وجاء خفض الاسعار على النحو التالي: ‏بعد احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة مؤخراً إلى موانئ الحديدة عبر مستوردي المشتقات النفطية فإن تكلفة الوقود ستكون من صباح غداً السبت كالتالي: 20 لتر بنزين= 9,500 ريال 20 لتر ديزل= 10,000ريال علما بأن الكلفة تتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية والله الموفق

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