العقيد يسران المقطري يزور اللواء محمود الصبيحي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : قام العقيد يسران المقطري قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن، اليوم الجمعة، بزيارة اللواء محمود الصبيحي في منزله بمحافظة لحج. وقال القائد المقطري :"لقد قمنا بزيارة البطل اللواء محمود الصبيحي وفي الحديث معه استمعنا منه لكلمات موزونه تحمل في طياتها معنى الدوله ولازال هذا الشخص كما علمناه سابقا صلبا وصاحب عقل رزين وتبادلنا الحديث وذكرته في قصه قديمه في العام 2013 عندما كان قائدا للمنطقه الرابعة وماشاء الله كان ذاكرته حديديه والقصه هي انه طلب مني مطلوب ارهابي في منطقة القلوعه وانا بدوري القيت القبض عليه وطلبت منه ان يدخلني في قوات مكافحة الارهاب وقال لي انها قوات تتبع الامن القومي ولا تتبعنا ولاكن ان شاء الله سوف نحاول فقلت له كنت احلم ان اكون ضابظ في مكافحة الارهاب واليوم انا قائد جهاز مكافحة الارهاب فرع عدن وتبادلنا الأحاديث الجميله والاكثر من رائعه حفظه الله لأهله ولهذا الوطن.

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