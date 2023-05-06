"وضعهم لا يبشر بخير".. ميدل ايست آي: يمنيون عالقون في بورتسودان السودانية وسط الحرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قامت عدد من الدول بإجلاء مواطنيها من السودان وبعضهم ينتظر دورة بالإجلاء، أما بالنسبة لليمنيين والسوريين الذين ما زالوا محاصرين بالألاف في بورتسودان، "فإن الوضع أسوأ من ذلك ولا يبشر بالخير"، وفق ما نقل موقع ميدل ايست آي.



كان محمود الشيباني يعمل في مطعم بالخرطوم عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يوم السبت 15 أبريل / نيسان.



الشيباني، اللاجئ الذي فر من الحرب في وطنه اليمن، استقر في العاصمة السودانية. وقال لموقع Middle East Eye: "كان كل شيء على ما يرام، ثم اندلعت الحرب، لقد كانت عدوانية للغاية".



قرر هو وعائلته مغادرة المدينة، التي كانت في قلب القتال المحتدم منذ نشوبه. ذهبوا في البداية إلى منطقة وَد مدني، جنوب الخرطوم، في الجزء الشرقي الأوسط من السودان.



يقول الشيباني: "لم يكن الوضع هناك على ما يرام من حيث الخدمات". لذلك انتقلنا إلى بورتسودان لأنه كان من المفترض أن يتم الإخلاء هنا.



حاليا ًومع وجوده في بورتسودان، يكافح الشيباني وعائلته، مثل اللاجئين الآخرين من اليمن وسوريا، للعودة إلى ديارهم.



وقال لموقع Middle East Eye: "أرى أنه يتم إجلاء الأجانب عبر بورتسودان إلى جدة في المملكة العربية السعودية، لكننا لا نعرف ما قالته السلطات السعودية عنا، لا نريد البقاء في السعودية، نريد العودة إلى بلدنا ونريد مساعدة الحكومة السودانية والمنظمات الدولية لإيصالنا إلى هناك".



الشيباني وعائلته ليسوا وحدهم، إذ ينام السوريون واليمنيون الذين يتطلعون إلى الفرار من السودان الذي يمزقه الصراع، على أرضيات المباني البلدية وفي شوارع بورتسودان، حيث يبدو أن المملكة العربية السعودية مترددة في الترحيب بهم في جدة، مينائها المطل على البحر الأحمر.



ومع تدهور الأوضاع الإنسانية على الساحل، يستمر القتال العنيف في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان ودارفور غربي البلاد. وقالت مصادر في العاصمة السودانية لموقع Middle East Eye إنه لا قوات الدعم السريع ولا القوات المسلحة السودانية قد غيّرت حتى الآن ميزان الرعب في المدينة، على الرغم من الحجم الهائل للقصف المدفعي والجوي الذي أطلقه الجيش.



حالة طارئة



وباعتبارها ميناء السودان الرئيسي ومكاناً للهدوء النسبي، أصبحت بورتسودان نقطة إجلاء مهمة لأولئك الذين يسعون لمغادرة البلاد. وأعلنت السلطات في المدينة حالة الطوارئ. ومع ما يزيد قليلاً عن 500,000 نسمة، تكافح بورتسودان لاستيعاب مئات الآلاف من الأشخاص الذين توافدوا إلى هناك من أجزاء أخرى من السودان الذي يمزقه الصراع.



بعض هؤلاء من السودانيين المهجرين داخليًا، في حين يتطلع البعض الآخر للعودة إلى البلدان الأجنبية التي أتوا منها، بما في ذلك سوريا واليمن، اللتان عانتا من حروبهما الأهلية ولا تزالان غير مستقرتان بشدة.



بعد فرارهم من تلك الحروب، أخبر اللاجئون من البلدين موقع Middle East Eye أنه يتعين عليهم الآن العودة إلى ديارهم - وأن المملكة العربية السعودية، التي يُقال إنها قلقة بشأن وصول اليمنيين إلى جدة، تجعل هذا الأمر صعبًا عليهم.



وبحسب ما ورد تجري الرياض مناقشات لتشغيل خط رحلات بحرية مباشر من بورتسودان إلى عدن في اليمن. وللتعامل مع طوفان الوافدين الجدد، فتحت السلطات في بورتسودان نادي شركة الموانئ البحرية، ونادي الشرطة، والمدارس، وقاعات الأفراح من أجل إيواء اللاجئين والنازحين داخليًا بشكل مؤقت.



ينام الكثيرون أيضًا في خيام مؤقتة أثناء انتظارهم للعثور على المزيد من أماكن الإقامة الدائمة أو مكان على متن السفن التي تغادر بورتسودان إلى جدة في المملكة العربية السعودية.



البنية التحتية للمدينة هشة، مع تعرض الطرق والكهرباء وإمدادات المياه والإنترنت للخطر. حيث لا يعمل سوى مزود إنترنت وحيد حالياً. كما أن الخدمات بما في ذلك الإسكان والفنادق تتعثر تحت الضغط.



وأخبرت السلطات المحلية موقع Middle East Eye أنها لا تعرف عدد الأشخاص الذين أتوا إلى بورتسودان، وقالت إنها تكافح لاحتوائهم. وقد تم تنفيذ المبادرات السودانية لمساعدة الناس في الحصول على الغذاء والماء والسكن والإرشادات والخدمات.





دورات الحرب



خالد الحلبي، لاجئ سوري، هو من بين آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في نادي الشرطة في بورتسودان، أحد المباني البلدية التي افتتحت لاستضافة أولئك الذين توافدوا على المدينة، أكبر موانئ السودان. وقال لموقع Middle East Eye: "لقد جئت من سوريا في عام 2014 ومكثت هنا في السودان منذ ذلك الحين".



"كنت أعمل نجارا كان الوضع جيدًا جدًا وكان الشعب السوداني لطيفًا جدًا معنا، لكننا كسوريين لدينا خبرة طويلة في الحرب والظروف التي أوجدتها الحرب لا سيما النزوح وتقسيم العائلات وأشياء أخرى". وقال الحلبي إنه وعائلته حريصون الآن على العودة إلى سوريا لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك.



وقال: "سمعنا أنه يمكن إجلاؤنا إلى السعودية ومن ثم العودة إلى سوريا، لكن لم يحدث شيء حتى الآن". "المدينة هنا مكلفة للغاية والوضع يتدهور تدريجيًا، لذلك إذا بقينا هنا لفترة طويلة، فسوف ينفد المال".



يتم توجيه جميع الواردات والصادرات الدولية للسودان تقريبًا عبر بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر.

المنفذ لا يزال يعمل، وقبل اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان ساحل البحر الأحمر في السودان بالفعل موقعًا لمنافسة دولية، حيث تتطلع روسيا إلى إنشاء قاعدة بحرية هناك، وهي خطة عارضتها الولايات المتحدة بشدة.



الآن، وصلت وكالات المعونة الدولية بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي وغيرها من الأمم المتحدة إلى بورتسودان، إلى جانب السفن الحربية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. يتم استخدام السفن الحربية لإجلاء الأجانب إلى جدة.



أدى وصول عمال الإغاثة وغيرهم من الرعايا الأجانب، فضلاً عن تدفق اللاجئين، إلى ارتفاع الأسعار بالفعل في مدينة سودانية معروفة أيضًا بشواطئها، والقدرة على تحمل التكاليف، وطريقة الحياة الممتعة.