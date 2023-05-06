أمطار اليمن.. وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة وانهيار منازل وتشرد أُسر في عدة محافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وطفل، وأصيبت امرأة أخرى، في حوادث منفصلة شهدتها عدة محافظات يمنية، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد، خلال الساعات الماضية.



وقالت مصادر محلية، إن امرأة توفيت وأصيبت أخرى، جراء انهيار منزل في قرية "المحراق" بمديرية "عُتمة" في محافظة ‎ذمار (جنوب صنعاء) بسبب الأمطار، أمس الجمعة.



وأضافت المصادر، أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي أعقبتها، تسببت بانهيار عددا من منازل القرية ونفوق عدداً من الماشية.



وأوضحت أن عددا من الأسر اضطرت لمغادرة منازلها المنهارة أو تلك التي أوشكت على الإنهيار، وسط مناشدات للجهات المعنية والمنظمات لإغاثتهم.



وفي ذات المحافظة، توفي فلاحاً في السبعينيات من عمره، من أهالي مديرية جبل الشرق، بعد أن جرفته السيول من الوادي.



وفي محافظة إب (وسط البلاد)، توفيت طفلة، فيما تمكن الأهالي من انقاذ أسرتها بعد أن جرفت السيول باص ركاب صغير كانوا على متنه في وادي "عنة" بمديرية العدين، غربي المحافظة.





وأمس الأول، تسببت سيول الأمطار بانهيارات صخرية في حارة المناخ وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، وتضررت عددا من منازل المواطنين ما تسبب بموجة نزوح، وفقا لسكان محليون.



وتسببت سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تعز، بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والباعة.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لسيول الأمطار وهي تجرف عددا من العربات والبسطات للباعة المتجولين في سوق الجملة (المركزي) بشارع التحرير الأعلى.





وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة محافظات يمنية تسجيل وفيات وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات والمزارع جراء الامطار التي تشهدها البلاد من نحو شهرين، وسط تحذيرات أممية من استمرار الحالة المطيرة في عموم البلاد خلال الأيام القادمة، مع احتمالية وقوع فيضانات في عدة محافظات يمنية.