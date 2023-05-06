شكرا لبحثكم عن خبر تشكيلة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقر مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز على التشكيل الأساسي الذي سيواجه به أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ظهر غد السبت، على ملعب سايتاما.

ومن المتوقع أن يجري دياز 3 تبديلات في تشكيل الفريق مقارنة بلقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل 1-1 في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وسيكون البيروفي أندريه كاريلو الخيار الأول لدياز في وسط الملعب بدلا من المالي موسى ماريجا، لينضم للثلاثي الأجنبي، المدافع الكوري جانج هيون، والجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو، والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

ومن المتوقع أيضا أن يلعب المهاجم الشاب عبد الله الحمدان مكان النجم سالم الدوسري الموقوف بسبب طرده ببطاقة حمراء مباشرة، في لقاء الذهاب.

ومن المرجح أن يلعب عبد الله عطيف مكان قائد الفريق المصاب سلمان الفرج.

ويتوقع كووورة أن يبدأ دياز مباراة الغد ضد أوراوا كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، كاريلو، ميشيل ديلجادو، عبد الله الحمدان.

الهجوم: إيجالو.