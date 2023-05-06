شكرا لبحثكم عن خبر مصدر حقوقي للأناضول: مقتل 12 مدنيا في تعز خلال أبريل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكري حسين/ الأناضول

أعلن مصدر حقوقي يمني، السبت، مقتل 12 مدنيا في محافظة تعز (جنوب غرب) جراء القصف الحوثي، خلال أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلت به المتحدثة باسم "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" اليمنية (حكومية)، إشراق المقطري.

وقالت المقطري، إن "عدد ضحايا القصف العشوائي من قبل جماعة الحوثيين على مناطق مختلفة في تعز، خلال شهر أبريل (نيسان) المنصرم، بلغ 34 بين قتيل ومصاب، وجميعهم من المدنيين".

وأضافت: "تسبب القصف العشوائي على مواقع التماس في مدينة تعز، تحديدا مديريات التعزية، والمظفر، وصالة، إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 22 آخرين, بينهم نساء وأطفال وكبار في السن".

وأردفت: "رغم استمرار الهدنة غير المعلنة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إلا أن جماعة الحوثي استمرت في انتهاكاتها ضد المدنيين، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، من خلال أعمال القنص والقصف العشوائي، الذي استهدف مساكن المواطنين وطرقاتهم".

ودعت المقطري، "المنظمات الدولية الإنسانية، إلى تقديم مساعداتها الإغاثية المختلفة للمدنيين في المناطق الصعبة (مناطق التماس)، والتخفيف من معاناتهم".

وحتى الساعة 07: 40 (ت.غ) لم تعلق جماعة الحوثي على هذه الاتهامات.

ومنذ نحو 9 سنوات، يعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.