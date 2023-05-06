شكرا لبحثكم عن خبر الجريري عن المرحلة القادمة .. نمتلك الأدوات لنصنع الجديد على خارطة العمل الممنهج الذي يقدم هوية وشخصية منظومة شركة النفط بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قراءة - خالد هيثم

وضع د. صالح عمرو كرامة الجريري، مديرعام شركةالنفط بعدن ، النقاط على الحروف وهو ، يترجم كل محتوى التطلعات ، في الفترة القادمة ، لتكون سكة مشتركة مع قدرات المنظومة في شركة النفط اليمنة بعدن ، لتصنع غدٍ مختلف ، يتحدى الظروف ويلتزم بقيمة ما يقدمه على واقع الأرتباط الوثيق بحياة المواطن.

وفند " الجريري" في حديث صحفي .. كل ما تختزله الافكار على واقع التخطط والبرامج الموضوعة ، الت انجزت الكير في الممرات السابقة ، وكانت سلوك متميز ، ذهب الى البعيد ، ومنح الشكرة انجازات كثيرة في عدد من المحطات ، ذات الصلة بواقع صعب تتعايش فيه الشركة مع السوق لتضع ما هو ممكن.

الجريري .. أكد أن تطوير العمل باستمرار " غاية" من خلال إكتساب مُوظفي ومُنتسبي الشركة مهارات واسعة وأساليب حديثة في كيفية الإعداد والتنفيذ للخُطط الاستراتيجية ، بهدف المُساهمة في النهوض بالعمل والارتقاء بمستوى الأداء العام، وفق أهداف وخُطط مدروسة في إطار خطة الشركة لتوسيع النشاط التسويقي ومكننة العمل الإداري بما يتناسب مع أحدث الأنظمة ووسائل العمل.

وكشف قيمة أن يكون العمل " عطاء مفتوح" يلبي الحاجة ويمكن الجميع ، من تطوير الأدوات ، التي هي سبيل خلق الجديد ، من بوابة القدرات والخبرات والمرجعيات ، التي تعتمدها الشركة وتذهب اليها ، للاستفادة مما لديها .

وقال " الجريري" (منذُ أن تسلّمنا مسؤولية قيادة شركة النفط، بقرار صادر من معالي وزيرالدولة،مُحافظ مُحافظة عدن، أ.أحمد حامد لملس، بتاريخ 8 يوليو 2021م، قُمنا بوضع خطة عمل، وتمثّلَ هدفنا الرئيسي في تطوير العمل، وتعزيز الدور الريادي للشركة، لما من شأنه تقديم خدمات مُميزة للمواطنين، على اعتبار أنها مؤسسة حكومية رائدة يُعهد إليها تقديم أفضل الخدمات في تموين وتزويد جميع المحطات النفطية.. سعينا منذُ البداية على تطوير محطات الشركة، وبناء وصيانة المحطات الأخرى التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتجهيز)

وواصل حديثه قائلاً: (الأعمال جارية على قدم وساق في محطتَي الرضا والهاشمي، بمُديريتي المنصورة والشيخ عثمان، ولدينا خطة لتطوير وتحديث هاتين المحطتَين ودمجهما مع بعض.. محطة 14 أكتوبر الكائنة في جولة العاقل بخورمكسر،فأعمال البناء فيها مُستمرة، وسيتم افتتاحها عما قريب، كما تمّ الانتهاء من كافة التجهيزات لمحطة المطار بخورمكسر، وهي تعمل منذ أكثر من 8 شهور.. أما بالنسبة لمحطة التواهي فقد تمّ افتتاحها مباشرة،عقبَ تسلّمنا مسؤولية قيادة الشركة..المحطات تعتبر بمثابة النافذة الأساس لتقديم الخدمات، وتعتبر أيضاً بمثابة الاتصال المباشر مع زبائننا وعُملائنا ومع المواطنين، ومتى ما قدّمت أعمالاً متميزة، انعكس وأثّر ذلك على سمعة شركتنا).

وزاد :( تمّ تحديث كل المعدات والآليات في مُنشآت البُريقة،حيث ظهرت هذه المنشآت بحُلة زاهية الألوان، كما تمّ تغيير آلية العمل ونوعية التقنية.. صحيح أنها كلّفتنا الكثير من الأموال، لكننا قُمنا بتغيير آليات وطُرق العمل بما يُواكب التطورات الحديثةفي مجال الصناعة النفطية.. أيضاً عملنا على تحديث المساكن وتزويدها بإضاءة حديثة مستمرة دون توقّف).

وأكمل الدكتور الجريري حواره ، على واقع العمل المضني الملتزم لروح المسؤولية .. قُمنا بتحديث مكاتب الشركة، وأدخلنا الكمبيوتر والربط الآلي، وتعزيز كافة الفروع والمُنشآت بالكاميرات وربطها مباشرة بالمركز الرئيسي.. ونأمل أن يكون العام الجاري 2023م عام إنجازات حقيقية جديدة للشركة.. ولدينا سكة مفتوحة مع التطلعات ، رغم الظرف الصعب ورغم المعاناة مع السوق .. لنحقق نقلة وجودة في روح العمل وفقا لتفاصيل ، نريد أن نستفيد منها "الزبون" وباذن الله نحقق فيها الكثير.