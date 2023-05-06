رئيس الأركان يناقش مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت تعزيز التنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، اليوم الجمعة، مع محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، سبل التعاون بين السلطة المحلية ووزارة الدفاع لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وفي اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد بن عبود الشريف وقائد قوات الدعم والإسناد في التحالف العربي، اللواء الركن سلطان البقمي، اكد رئيس الأركان الدعم الكامل للسلطة المحلية في المحافظة، في كل مهامها، مشيدا بما لمسه من استتباب للأمن والاستقرار، والذي انعكس على التطور العمراني والحركة الاقتصادية في المحافظة.

إلى ذلك ترأس رئيس هيئة الأركان العامة، اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، لمناقشة آلية عمل المنطقة في رفع الجاهزية لكل وحداتها، سبل التعاون والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في نطاق مسؤولية المنطقة في ساحل حضرموت، ومحافظة المه

رة.