وقد حضرموت يزور الوزير المحرر محمود الصبيحي

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يزيد بن سلمان - شبوة - برئاسة اللواء بن بريك.. وفد حضرموت يزور اللواء محمود الصبيحي

السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣

قام اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومعه الإخوة فادي حسن باعوم رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري، والشيخ حسن الجابري قائد الهبة الحضرمية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية والقيادات والشخصيات والمشايخ من أبناء محافظة حضرموت اليوم بزيارة لوزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، في منزله بمديرية رأس العارة محافظة لحج.

وأطمأن اللواء بن بريك ووفد حضرموت على صحة اللواء الصبيحي، معبرين له عن سعادتهم البالغة بعودته سالما إلى أهله وأحبابه ووطنه، ناقلين له تهاني وتبريكات أبناء محافظة حضرموت قاطبة بإطلاق سراحه من الأسر في سجون المليشيا الحوثية في صفقة التبادل التي تمت أواخر شهر رمضان المبارك.

وأشاد الوفد بالمواقف النضالية الصلبة للواء محمود الصبيحي، مؤكدين على أهمية ضرورة توحيد الصف وتعزيز اللحمة الجنوبية خاصة في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

من جانبه عبر وزير الدفاع الأسبق عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة لقيادات وأبناء حضرموت، مؤكدا أن حضرموت واهلها يحتلون مكانه كبيرة في قلبه ويكن لهم كل الحب والاحترام، مستعرضا بعض من مراحل النضال المختلفة مع عدد من القيادات العسكرية والمناضلين في حضرموت.