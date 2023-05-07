ضحايا الغرق.. وفاة ثلاثة أطفال غرقا في برك مائية شمالي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أطفال غرقا في تجمعات للمياه في حادثتين منفصلتين، بأمانة العاصمة، والجوف (شمالي اليمن)، في حوادث متكررة أودت بالعشرات في عموم البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن طفلتين تتراوح أعمارهن بين 11 ـ 3 عاماً، توفيتا (الجمعة) غرقاً في بركة ماء بمنطقة "الراشد" بمديرية "برط العنان" في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وحسب المصادر فإن الفتاتين هما (عبير محسن البربري)، (خلود قائد البربري).



وفي حادثة أخرى توفي طفل في حفرة لتجمع المياه في بني حوات بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، أثناء محاولته السباحة.



وحسب المصادر فإن الأهالي قاموا بانتشال جثة الطفل وسلموها لذويه.



وتأتي هذه الحادثة امتداداً لحوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من محافظات الجمهورية، والتي تسببت بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع موسم الأمطار وامتلاء السدود والحواجز المائية.