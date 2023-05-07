صعدة.. مليشيا الحوثي تحرق محلات تجارية لمواطن قتلته تحت التعذيب في سجونها

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في محافظة صعدة شمال اليمن، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، أحرقت عمدًا محلات تجارية لأحد المواطنين الذين قتلتهم قبل أشهر.

وبحسب المصادر التي حصل عليها "يمن شباب نت"، فقد أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية فجر السبت على إحراق محلات تجارية تابعة للمواطن المقتول بيد عناصرها "ابراهيم الثماني" في منقطة الجعملة، بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأدى الحريق وفق مصادر محلية إلى تدمير المحلات التجارية التابعة للثماني بالكامل.

وكانت مليشيا الحوثي قد خطفت إبراهيم الثماني أواخر ديسمبر الماضي في منطقة الطلح بمدينة صعدة وعذبته حتى الموت.

