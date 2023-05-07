شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزيف الحوثي مستمر.. الجيش اليمني يعلن "حصيلة جديدة" بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في أحدث حصيلة لنزيف مليشيات الحوثي بمختلف الجبهات، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 8 عناصر بصفوف المليشيات في محافظة تعز.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه خاض معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهتي "الجهيم" و"كلابة" شرق المدينة الخاضعة لحصار مشدد من قبل الانقلابيين المدعومين إيرانيا.

ووفقا للبيان فقد أسفرت المواجهات عن مقتل 3 عناصر وإصابة 5 آخرين، بعد محاولة مليشيات الحوثي التقدم في المحورين القتالين.

في السياق، دمرت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية أهدافا ثابتة ومتحركة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا غرب تعز، ردًا على تصعيدها المتواصل ضد الأعيان المدنية والمشاريع الحيوية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الوحدات المرابطة من محور "البرح" قطاع "الكدحة"، وجهت ضربات مركزة على أهداف ثابتة وأخرى متحركة للمليشيات المدعومة إيرانيا مستخدمة الأسلحة المناسبة.

وأكد أن الضربات حققت إصابات مباشرة، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في الأهداف المرصودة، التي استخدمتها المليشيات الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية.

وصعدت مليشيات الحوثي أعمالها العدائية في محافظة تعز، رغم التهدئة وخفض إطلاق النار، حيث قامت باستهداف شريان "الكدحة" الحيوي بعدد من القذائف والطائرات، في تطور اعتبرته الحكومة اليمنية "جريمة حرب".

ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من أن هذه الخطوات التصعيدية الحوثية تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.