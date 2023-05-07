اليمن..إحباط محاولة تهريب مخطوطتين أثريتين عبر منفذ شحن الحدودي مع عُمان

أحبطت الأجهزة الأمنية بمنفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) عملية تهريب مخطوطتين أثريتين إلى خارج البلاد عبر سلطنة عُمان.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية في منفذ شحن ألقت القبض (الجمعة)، على "ع. م. ش" أثناء محاولته تهريب المخطوطتين عبر منذ شحن البري.



وذكرت الشرطة أن المتهم، عُثر بحوزته مخطوطتين أثريتين عبريتين عليها صورة صليب وكتابة بالخط الاكسومي الحبشي القديم، حيث كان يُخفيها وسط باب السيارة.



وأشارت إلى أنه تم تحريز المضبوطات وإيداع الجاني الحجز رهن الإجراءات القانونية.



وخلال السنوات الأخيرة، راجت عمليات تهريب الآثار اليمنية بما في ذلك المخطوطات الدينية، وبيعها في الخارج، مستغلين حالة الفوضى التي تشهدها البلاد جراء الحرب الممتدة منذ تسع سنوات.

