أعضاء مجلس رئاسة الانتقالي ورؤساء الدوائر

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يزيد بن سلمان - شبوة - - أنباء عدن :
تساءل الصحافي ماجد الداعري عن مصير الهيكلة التي ستجري في أروقة المجلس الانتقالي، والتي ستخرج بها نتائج حوار الانتقالي بعدن.
وقال الصحافي الداعري في تغريدة له: "أين وصلت هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومتى تعلن نتائجها وأبرز التحديثات الهيئات والدوائر المضافة وهوية الشخصيات والتعيينات الجديدة المستوعبة على ضوء الهيكلة؟".
وأضاف الداعري بالقول: "ومن هي أبرز الكيانات والشخصيات الجنوبية المضافة إلى قوم قيادة المجلس.. وهل ستطال التغييرات أعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الدوائر؟".
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