شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري يودي بحياة أربعة يمنيين من أسرة واحدة في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي أربعة يمنيين من أسرة واحدة، مصرعهم، يوم أمس السبت، إثر حادث مروري في المملكة العربية السعودية.

وذكرت مصادر محلية أن أسرة يمنية من محافظة عمران مكونة من أربعة أشخاص -رجلان وامرأتان- توفوا بحادث مروري في طريق "رانيه" بوادي الدواسر جنوب العاصمة السعودية الرياض.

يشار إلى أنه منذ مطلع رمضان الفائت توفي وأصيب نحو 40 يمنيا في حوادث مرورية في الطرقات السعودية غالبيتهم كانوا ممن قدموا إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.