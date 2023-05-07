شكرا لبحثكم عن خبر أنعم والداؤودي يدشنان مشروع إنشاء حديقة حي حاشد بالمنصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

دشن المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن، المهندس قائد راشد أنعم، ومدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، اليوم "الأحد"، مشروع إنشاء حديقة حي حاشد، والذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة، بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المنصورة.

وفي التدشين، بمعية عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رافت كوكني، استمع "أنعم" و "الداؤودي"، من نائب المدير العام التنفيذي لشؤون التحسين بصندوق النظافة بالعاصمة، سالمين علوي، إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل المشروع، البالغ مساحته "1300" متر مربع، والذي يتضمن عمل سور على مساحة الحديقة، ومن ثم البدء في رصف أجزاء من مساحتها بأحجار الأنترلوك، مع عمل البرادورات، وأيضاً بناء كافتيريا ودورات المياه، وكذا غرس عدد من الشتلات المتنوعة ومسطحات خضراء، وتركيب شبكتي المياه والكهرباء، وعمل شبكة مياه لري الأشجار، بالإضافة إلى تركيب ألعاب للأطفال.

وخلال تدشين المشروع، أشاد مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، بجهود العاملين على تنفيذهم هذا المشروع الخدمي، حاثاً إياهم على مضاعفة المزيد من الجهود لإنجاز كافة الأعمال الموكلة على أكمل وجه وبالشكل المطلوب، كون حديقة حاشد تمثل متنفساً لأهالي الحي.

وأشار الداؤودي، إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن عدد من الحدائق التي تعتزم قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة في إنشاء، وكذا إعادة تأهيل وصيانة معظم الحدائق بالمديرية في العام الجاري على نفقة السلطة المحلية بما يجعل مؤهلة لاستقبال المواطنين لتكون متنزهاً لهم، مؤكداً الحرص بالحدائق العامة والمتنزهات والعمل على تطويرها بما يتناسب تطلعات المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين باعتبارها المتنفسات الحيوية لهم، ناهيك إلى إبراز مديرية المنصورة بمظهرها الجمالي بما يسهم في استعادة دورها وطابعها الحضاري.

بدوره، ثمن المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدن، المهندس قائد أنعم، دور قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة، ممثلة بمديرها العام، أحمد الداؤودي، على جهوده المتميزة واهتمامه الكبير بكافة الحدائق والمتنفسات العامة المتواجدة في جميع مناطق المديرية.