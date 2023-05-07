شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. اتحاد الكرة يوقف الجباري أربع سنوات ويحذر الأندية من التعامل معه (نص القرار) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن – خاص: أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم قبل قليل قرار اداري حمل الرقم (14) لسنة 2023/ قضى بعد الديباجة بإيقاف عبد الجبار سلام، رئيس فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالعاصمة عدن المقال من منصبه مؤخرا، كما نص القرار في فقرته الثانية على إيقاف عبد الكريم الشرجبي لمدة سنتين. وبرر الاتحاد اليمني لكرة القدم قراره بعدم التزام جباري والشرجبي لقرارات الاتحاد. واصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم تعميما وجهه الى الأندية وفروع بالمحافظات يحذر من التعامل مع الجباري او الشرجبي باي صفة. جاء ذلك بالتزامن مع اعلان الفرع المقال للاتحاد اليمني لكرة القدم في العاصمة عدن برئاسة عبدالجبار سلام عزمه إقامة بطولة للشباب خلال المدة المقبلة.

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