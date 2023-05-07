نجم المنتخبات والشعلة (محمد الدمبر) .. يحلق بعيداً عن العزوبية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : يحتفل نجم المنتخبات الوطنية ونادي الشعلة، الكابتن محمد الدمبر، بتوديع العزوبية، بعدما قرر الانتقال إلى حياة جديدة مع رفيقة مشواره مساء الأحد القادم في حفل زفافه الميمون بفرحة تعانق السماء بقاعة مأس بمنطقة كابوتا بالعاصمة عدن. أسرة تحرير موقع "أنباء عدن" وكافة اصدقائه ومحبيه يتمنون للخلوق (الدمبر) حياة سعيدة تضعه في سكة جديدة وأن يجمل الله أيامه ويديم أفراحه.

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