شكرا لبحثكم عن خبر العبسي : مواهبنا دفنت بسبب المناكفات السياسية ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

علق الزميل الإعلامي الشاب حسين وليد العبسي على قرار الاتحاد العام لكرة القدم الذي قضى بإيقاف الاخوين / عبدالجبار سلام ( 4 ) سنوات وعبدالكريم الشرجبي لمدة ( 2 ) سنتين ومنعهما من ممارسة اي نشاط في كرة القدم على كافة المستويات، والتعميم الصادر بعدم التعامل مع الاخ / عبدالجبار سلام رئيس اللجنة المؤقتة لفرع الاتحاد بعدن سابقا.

وقال العبسي : نتمنى من الاتحاد العام لكرة القدم أن يحكم عقله ويعيد دوران عجلة الرياضة من جديد ، بعيداً عن المناكفات السياسية ، كم لاعب تحطم ، وكم من لاعب تدمر ، وكم من موهبة دفنت بسبب هذا الركود الرياضي والمناكفات السياسية ، نتمنى من القائمين على الرياضة الالتحام وتوحيد الصفوف ، يكفي هذا العبث ، نريد رياضة حقيقية سليمة خالية من المناكفات.