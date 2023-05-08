لدفاعه عن أملاكه.. انتقام حوثي يطال أسرة "شويطر" في الحيمة بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيا الحوثي، في محافظة صنعاء حملة انتقامًا، تطال أسرة المواطن "إبراهيم شويطر" في مديرية الحيمة الداخلية، بعد أيام من قتله للمشرف الحوثي "حسين أحمد راجح جميل" على خلفية اعتداءات الأخير له وعلى أملاكه، التي أراد الاستحواذ عليها.

وقال مصادر حقوقية، إن المليشيا بقيادة المشرفين "حميد الخولاني وإبراهيم جميل" داهمت ونهبت منازل أقرباء المواطن، في قريته "بيت شويطر" عزلة بني مهلل، دون جرم سوى أنه دافع عن حقه.

وحسب المصادر فأن المشرفين الحوثيين، نهبا أثاث منزل إبراهيم ومنازل أشقائه الأربعة بعد اقتحامهم بقوة السلاح.

وأشارت إلى أن تدخلات مواطنين لم تنجح في منع الحوثيين من إغلاق المنازل وطرد الأطفال والنساء منها إلى العراء. وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.

عمليات النهب والطرد أحدثت استياء واسعاً أوساط المواطنين، خاصة أن الأسر من الأطفال والنساء أصبحوا يعيشون في أحد الشعاب دون أي مقومات الحياة، وأن المليشيا استخدمت في طردهم السلاح رغم أنهم عزل وفقاً لمصادر حقوقية تواصلت "هاتفياً" مع سكان قرى مجاورة.

وكان المواطن ابراهيم شويطر، قد قام بقتل قيادي حوثي دفاعا عن أرضه، وانتصارًا لأملاكه بعد الاعتداء المتكرر عليه وعلى أملاكه "بئر مياه" من قبل القيادي الحوثي.

وتعرض المواطن لمضايقات كبيرة، منها السجن والتقييد لحريته، علماً أن مقتل المشرف الحوثي جاء في اشتباك بعد أن ردم البئر التي أراد الاستحواذ عليها.