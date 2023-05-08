شكرا لبحثكم عن خبر السقاف : سنمضي نحو جنوب جديد وقيادة موحده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن :

قال عبدالرؤوف السقاف، رئيس المجلس الاعلى لتحرير واستقلال الجنوب : لم نكن في يوم من الايام وطيلة السنوات التي مضت من أعمارنا نسعى لمصلحه شخصيه ولاننظر للجنوب كشركة تجاريه حتى نحرص على مالذي سنكسبه من هذه الشركه. الجنوب وطن عزيز وغالي على اهله ويستحق ان نضحي من اجله لٱ ان نضحي به.

وسيستمر نضالنا من اجل تحقيق الغايه. ولن نتوقف ولن تعيقنا الصعاب نتنازل من اجل الوطن ولانتنازل عنه. وسنمضي بخطوات ثابته نحو استعادة الدوله الجنوبيه والتي لن تاتي الا بتوحيد الصفوف وفتح باب الحوار والتمسك بالتصالح والتسامح وطي صفحات الماضي بكل مافيه. الجنوب وطن يتسع لكل ابنائه. ولسنا في تنافس مع احد على القيادة وسنكون مع كل من نراه يحمل على عاتقه هم وطن وشعب هي امانه في اعناقنا ونسال الله الثبات والصدق في القول والعمل لن نختلف مع اي جنوبي لاننا نريد وطن ونعلم علم اليقين بان الوطن للجميع والجميع للوطن فعلى ماذا نختلف!!. علينا ان نتعايش ونقبل ببعضنا البعض ونعي حجم المعانه التي يعيشها الشعب الجنوبي وندرك ان هذا الشعب قد دفع اثمان باهظه وعلى مدى عقود من الزمن، سنمضي نحو جنوب جديد وقيادة موحده.