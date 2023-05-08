دعت إلى تدخل حكومي عاجل.. كهرباء عدن تُحذّر من غرق المدينة في الظلام الدامس جراء نفاد الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّرت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن من دخول المدينة في ظلام دامس خلال الساعات القادمة حال لم يتدخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوفير شحنة ديزل إسعافيه لتشغيل المحطات.



جاء ذلك في بلاغ نشرته المؤسسة على حسابها في الفيس بوك، دعت فيه مساء اليوم الأحد مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بسرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء.



وأشارت المؤسسة إلى بدء خفض عمل محطات توليد الكهرباء للحد الأدنى بعد أن أوشكت كميات الوقود من مادتي الديزل والمازوت على النفاد.



وخلال الأيام الأخيرة ارتفعت ساعات انقطاع خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لأكثر من 16 ساعة في اليوم جراء ارتفاع الأحمال على الخدمة وقرب نفاد كميات الوقود، وسط ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة.

