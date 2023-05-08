مليشيا الحوثي تحتجز مقطورات الغاز المنزلي القادم من مأرب وتمنع دخوله إلى مناطق سيطرتها

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت الشركة اليمنية للغاز في "صافر"، عن احتجاز مليشيا الحوثي لمقطورات الغاز المنزلي القادمة من مأرب، ومنع وصولها إلى المواطنين في مناطق سيطرتها.



وقالت عمليات الشركة في بيان لها (الأحد)، أطلع عليه "يمن شباب نت"، "رغم حرص الشركة على وصول مادة الغاز إلى كافة محافظات الجمهورية وتفريغها في محطات التعبئة، إلاّ أنها فوجئت بتوقيف عدداً من المقطورات في صنعاء والجوف (خاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي) ومنع السائقين من التحرك إلى صافر".



وأضاف البيان، أنه وبسبب التأخر الحاصل في وصول المقطورات إلى موقع التحميل، قامت بعمل تعميم بتسجيل هذه المقطورات عند رجوعها من المحطات بعد تفريغ الكميات بموجب سند الاستلام ووصولها إلى موقع التحميل.



وأهابت الشركة في بيانها بمالكي المحطات والمقطورات إلى سرعة التحرك والوصول إلى صافر للتحميل وفق السره العام، "ما لم فسوف نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة".



وأوضح البيان أن إجمالي ما قامت الشركة بتحميله خلال شهر أبريل الماضي إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين بلغ 1109 مقطورة، وهو ما يعادل (28,338) طن، أي (2,437,037) أسطوانة غاز.



وتتحكم مليشيا الحوثي بصرف أسطوانات الغاز المنزلي عبر "عُقال الحارات" الموالين لها، وبين الحين والآخر تفتعل المليشيا أزمة للمادة بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليهم مبالغ مالية كبيرة.



