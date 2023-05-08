شكرا لبحثكم عن خبر بدء أعمال المرحلة الأولى من استبدال المضخة المركزية للصرف الصحي بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص -المركز الاعلامى م المعلا دشن اليوم اعمال المرحلة الأولى من استبدال المضخة المركزية للصرف الصحي في المعلا. وقال الاخ ظهير زكريا اسماعيل مدير المنطقة الاولى في الصرف الصحي أن المرحلة الأولى لاستبدال المضخة المركزية للصرف الصحي يتمثل في عملية التنظيف الكاملة والتي تليها تركيب المضخة ثم عملية تنظيف أخيرة. ويعالج استبدال مضخة الصرف الصحي المركزية في المعلا مشاكل طفح مياه الصرف الصحي في شارع الشهيد مدرم وتعتبر المضخة مركزية حيث تشمل مديرية المعلا ومناطق أخرى في مديرية التواهي.

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