شكرا لبحثكم عن خبر صور مراسم توقيع الميثاق الوطني الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : نشر مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس دائرة الشباب والرياضة مؤمن حسن السقاف، منشور على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي

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