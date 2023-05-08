شكرا لبحثكم عن خبر رئيس انطلاق لحج : العيسي يقوم بتأزيم الأمور والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :
عبر رئيس نادي الانطلاق بمحافظة لحج عارف باعوين عن رأيه في قرارات الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي قائلا : لاندري السبب أو من يدفع برئيس الاتحاد العام لكرة القدم بتأزيم الأمور كلما اقترب اي نشاط كروي.
واضاف : اظن هناك اشخاص يدفعون بذلك لما لهم من مصلحة في أن يبقى هكذا وضع، ربما ذلك فائدة لهم.
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