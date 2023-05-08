شكرا لبحثكم عن خبر نقابة مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بعدن تناشد الرئاسة والانتقالي عدم السماح للحكومة باغلاق المؤسسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد احمد النعماني :

اكد الاخ/ صابر فرج رئيس نقابة عمال مؤسسة مطابع الكناب المدرسي بعدن بان النقابة ستقود حملة احتجاجات تصعيدية تبدأ ( الاربعاء) القادم ولن تتوقف حتى تشغيل مطابع الكتاب المدرسي.

وناشد رئيس النقابة جميع عمال وعاملات مطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت الحضور الى مطابع الكتاب المدرسي للوقوف في احتجاجات مستمرة وعدم الصمت دفاعا عن المؤسسة ولقمة عيشهم ..

متمنيا من مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي الضغط على الحكومة باستئناف نشاط مؤسسة المطابع لاعادة تشغيلها وصرف رواتب الموظفين الذين يتعدون ال٥٠٠ عامل وعاملة خاصة وان مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي قد اثبتت نجاجها وتقوم بجهودها ونشاطها على اكمل وجه..

واشار بن فرج بان الحكومة كانت ترصد ميزانية باكثر من ١٠ مليار ريال لطباعة الكتاب المدرسي، وكاتت تعادل ٤٢ مليون دولار وبعد حرب ٢٠١٥م قلصت الميزانية كثيرا ووصلت العام الماضي إلى ٣ مليار ونصف أي إلى ٣ مليون دولار. وادى ذلك إلى العمل نوبة واحدة وتوقفات كثيرة في العمل ما عكس نفسه سلبا على المدارس والطلاب والان اوقفو تمويل طباعة الكتاب المدرسي في المؤسسة بهدف طباعة الكتاب المدرسي خارج هذه المؤسسة الحكومية الناجحة وتسليم طباعة الكتاب المدرسي للقطاع الخاص الغرض منه تدمير هذا المرفق الحكومي وتشريد الموظفين كما عمل نظام عفاش في المرافق الناجحة والعمال في عدن بعد حرب ٩٤م ..

مختتما حديثه في القول بان النقابة والعمال لن يبقون مكتوفي الايدي وسينظمون الاحتجاجات والاعتصامات دون توقف ولن يسمحو لاحد بتدمير المؤسسة مهما كان الامر كما دمرو المؤسسات في عدن من قبل.