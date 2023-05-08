شكرا لبحثكم عن خبر قوات الإنتشار القطاع الشرقي حزام أمني تواصل حملتها الأمنية لمنع حمل السلاح والمركبات المخالفة ومطاردة تجار الخمور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت قوات القطاع الشرقي حزام أمني بالعاصمة عدن خطة الانتشار الأمني ضمن الخطة الأمنية الشاملة لمنع حمل السلاح والمركبات المخالفة لنظام المرور والجمارك ومطاردة تجار الخمور بالعاصمة عدن.

وكما صرح قائد القطاع الشرقي حزام أمني في العاصمة عدن النقيب " علاء المشرقي " ان الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق كافة اهدافها التي قامت لاجلها وهي ترقيم جميع السيارات و المركبات العسكرية في العاصمة عدن ومنع انتشار السلاح غير المرخص ومطاردة تجار الخمور بالعاصمة .

كما عبر قائد قوات الانتشار القطاع الشرقي القائد " زياد مجاهد " بان الحملة الامنية لن تستثني أحد وانهم يعملون بالتنسيق مع كافة الاجهزة الأمنية وغرفة العمليات المشتركة وفقا لتوجيهات العميد " جلال ناصر الربيعي قائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن ، مضيفا:" بان الحملة الامنية حققت نجاحا كبيرا و لقيت رواجا واسعا و تفاعلا شعبيا كبيرا بالعاصمة عدن .

ولاقت خطة الانتشار إشادات من المواطنين بالعاصمة عدن الذين عبروا عن أهمية مواصلة حملة منع السلاح والقضاء على المظاهر المسلحة ومنع المركبات المخالفة في العاصمة عدن .

اعلام التوجية المعنوي للقطاع الشرقي حزام امني في العاصمة عدن